PSG : Mbappé au Real, l’Espagne ment !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid et toute l'Espagne se préparent à accueillir Kylian Mbappé. L'Equipe apporte de son côté une bonne nouvelle au PSG.

Le PSG conserve un espoir de faire signer un nouveau contrat à Kyllian Mbappé. L’attaquant parisien a confié ce dimanche soir qu’il était tout proche d’avoir pris sa décision quant à son avenir, mais que rien n’avait encore été tranché définitivement. Vu d’Espagne, cette absence de prise de position publique ne fait aucun doute : Mbappé veut préserver son image jusqu’au bout de la saison au Paris SG, et éviter ainsi de faire une annonce avant le match de samedi prochain face à Metz. Mais si le champion du monde 2018 avait voulu prolonger au PSG, il aurait certainement donné des indices en ce sens depuis le temps.

Accord définitif démenti avec le Real

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Une situation qui ne provoque donc pas l’optimisme parmi les fans parisiens, même si le triomphalisme espagnol est exagéré. L’accord annoncée par la presse espagnole d’un accord définitif entre le clan Mbappé et le Real Madrid a été démenti ce mardi par L’Equipe, qui rappelle que les discussions avancent bien, mais que cela concernait tout le monde. Le joueur tricolore aurait ainsi confié aux deux clubs qu’il continuait de discuter, histoire de maintenir absolument tout le monde sous pression. Une attitude que seul un joueur désiré au plu haut point comme Mbappé peut se permettre d’avoir. Le quotidien sportif l’explique ainsi : Kylian Mbappé possède quasiment un accord avec le PSG et le Real, de façon à ce qu’il soit prêt à signer avec l’un ou l’autre quand sa décision définitive sera prise.

Le PSG a marqué des points

Car malgré la certitude espagnole que Mbappé va rejoindre la Maison Blanche, les derniers arguments avancés par Nasser Al-Khelaïfi continuent de peser dans la décisions. Ces « nouveaux éléments » qui ont fait réfléchir Mbappé sur une possible suite de carrière au Paris SG sont toujours là, et le voir à la tête d’un projet sportif révolutionné l’intéresse beaucoup. Il a encore de grands rêves avec le PSG, notamment d’être le meilleur buteur de l’histoire du club, et surtout d’être le premier à offrir la Ligue des Champions au club de sa région. Mais quel poids ce rêve peut-il avoir à côté de celui qu’il a depuis l’enfance pour signer au sein du club de Cristiano Ronaldo, son idole de jeunesse, de peut-être aller chercher des Ligue des Champions et des Ballons d’Or ? Le Real, prêt à faire des efforts colossaux pour le faire signer et lui donner le plus gros salaire de son histoire, prépare déjà une présentation en grandes pompes. A l’heure où le PSG va soulever le trophée de la Ligue 1 dans l'indifférence ce samedi soir dans son stade, le contraste est saisissant entre les deux institutions. Et Kylian Mbappé l’a bien évidemment noté depuis longtemps.