PSG : Mbappé au Real, c'est inévitable et imminent !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Trois semaines après le tremblement de terre qu’a représenté la signature de Lionel Messi au Paris SG, Kylian Mbappé est sur le point de provoquer une énorme secousse dans le monde du football.

La deuxième offre du Real Madrid, effectuée ce jeudi soir, est sur le point de faire mouche. Il s’agit de 180 ME, dont 10 ME de bonus facilement atteignables. Après cette deuxième proposition, les négociations entre les deux clubs ont été officiellement ouvertes, annonce L’Equipe. Le PSG sait qu’il peut encore discuter, mais qu’il pourra difficilement tirer plus d’argent pour un joueur en fin de contrat dans un an. De son côté, la Maison Blanche a fait savoir qu’il n’y aurait pas d’offres supplémentaires, même si le bluff est bien sûr autorisé dans les hautes sphères. Avec le rapprochement des dirigeants, une dernière proposition réajustée devrait faire mouche, et le quotidien sportif évoque même un accord possible dès ce week-end.

Marca va évidemment encore plus loin, et le journal espagnol annonce que la signature du Français au Real est désormais considérée comme « inévitable et imminente ». Les discussions entre les deux parties ne sont pas encore au stade de la finalisation, mais les nombreux échanges laissent envisager un accord définitif trouvé dès vendredi selon le journal très proche du Real Madrid. Le plus dur serait fait en tout cas, puisque le PSG a accepté l’idée de perdre son joyau tricolore. Et Florentino Pérez n’a pas caché son optimisme ces dernières heures, selon des indiscrétions au siège du Real. Le président merengue tient sa grosse prise, et est capable de mettre les gros moyens pour faire venir une superstar qui sera inévitablement le leader et la tête d’affiche du club espagnol.

Ce statut de leader, Mbappé ne l’a jamais vraiment eu à Paris, ou peut-être l’année post-Coupe du monde, où il est arrivé auréolé de son trophée conquis en Russie face à un Neymar qui enchainait les blessures. Mais le Brésilien a fini par retrouver son football, et les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, si elles correspondaient aux exigences de Mbappé et du club parisien, ont finalement fragilisé encore plus son statut de superstar du PSG. Dès lors, depuis le mois de mai, l’ancien monégasque a expliqué qu’il ne prolongerait pas au Paris Saint-Germain. Il a tenu parole, et cela pourrait lui valoir un bon de sortie vers le Real Madrid arraché à la dernière minute du mercato. Si cela n’était pas le cas, Kylian Mbappé a en tout cas déjà fait savoir qu’il irait au bout de son contrat, mais qu’il ne partirait pas au clash pour arriver à ses fins, et préférerait attendre un an. Du côté du PSG, on se rassurera avec l’opération comptable très intéressante, mais la perte d’un international français à l’image déjà mondiale.