PSG : Mbappé assome Neymar, l'incroyable vérité

Neymar et Kylian Mbappé sont complices au Paris Saint-Germain, mais côté marketing le champion du monde français a mis le Brésilien KO.

Depuis que Kylian Mbappé et Neymar ont signé au Paris Saint-Germain lors d’un historique mercato en 2017, le joueur brésilien a toujours semblé avoir un petit avantage en matière de marketing. Et cela même si son image s’est un peu dégradée après quelques déboires extra-sportifs. Mais si l’on en croit RTL, la réalité est totalement différente et on peut désormais comprendre pourquoi Leonardo et Nasser Al-Khelaifi font le forcing pour prolonger rapidement le contrat de Kylian Mbappé à la demande de l’émir du Qatar. En effet, la première radio de France affirme à quelques heures du match à Dortmund que le champion du monde a totalement mis KO Neymar dans les boutiques du Paris Saint-Germain et ailleurs. « Pour un maillot du PSG floqué du nom de Neymar, il s’en vend deux au nom de Mbappé. Et en équipe de France, c’est un maillot Antoine Griezmann pour quatre Kylian Mbappé », explique Philippe Sanfourche, qui explique que dans les bureaux du Paris SG il n’y a plus photo entre les deux stars.

Interrogé sur l’incroyable engouement autour de Kylian Mbappé, qui ne se limite pas à la France uniquement, Nathalie Boy de la Tour n’est pas totalement surprise. « Kylian Mbappé n’est pas qu’un ambassadeur pour la Ligue 1, il faut aussi rayonner aussi l’ensemble de la France à l’étranger. Il y a peu de joueurs qui ont la chance de faire la Une du Time, Kylian Mbappé est un joueur qui inspire sur les terrains de football, mais aussi par sa maitrise des langues et son attitude », explique la dirigeante de la Ligue de Football Professionnel au sujet du prodige actuellement au Paris Saint-Germain. La bataille pour prolonger Kylian Mbappé a donc une importance sportive et commerciale que les responsables du PSG connaissent mieux que quiconque, et cela même si le dossier Neymar n'est jamais très loin.