PSG : Mbappé alerté sur le danger Neymar à Paris !

Malgré son talent exceptionnel et ses statistiques dingues, Kylian Mbappé ne parvient pas à faire l’unanimité chez les observateurs du PSG.

Et pour cause, de nombreux consultants regrettent notamment l’attitude parfois trop individualiste de l’international tricolore cette saison. Un constat que le champion du monde 1998 Emmanuel Petit a également dressé sur l’antenne de RMC. Bien évidemment, l’ancien milieu défensif d’Arsenal et de l’Equipe de France reconnait bien volontiers les progrès affichés par Kylian Mbappé depuis trois ans. Néanmoins, il regrette que la star du Paris Saint-Germain ait pris Neymar comme (mauvais) exemple, ce qui a eu une incidence négative sur son attitude et sur sa popularité selon lui.

« Mbappé a progressé en trois ans. Il est arrivé dans le milieu du foot avec un potentiel incroyable, c’était un diamant à polir. Il a eu un transfert exorbitant à assumer, dans un club peuplé de stars. Il a fallu qu’il assume tout ça sur le terrain, mais aussi en dehors. Dans ses stats, il a aussi progressé. Il a montré une grande maturité dans beaucoup de domaines. Malgré tout, il a tendance à m'agacer de plus en plus… Il force trop… Il veut forcer à la décision à chaque fois. Il est agaçant avec ses propres partenaires. On oublie qu’il est jeune. Il a déjà prouvé de grandes choses, mais on en demande toujours plus. Ce qu’il fait, c’est incroyable, il a un avenir brillant devant lui. Mais le fait de se mettre une pression, parce qu’il veut gagner un Ballon d’Or, c’est agaçant. Il doit faire attention avec son comportement. À trop se 'Neymar-iser', ça risque de se retourner contre lui… » a indiqué dans des propos rapportés par FootRadio.com le consultant de Team Duga, pour qui Kylian Mbappé doit impérativement faire attention à ne pas trop tomber dans la carricature de son coéquipier brésilien s’il ne souhaite pas voir sa cote d’amour s’effondrer auprès du public français.