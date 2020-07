PSG : Kylian Mbappé absent contre l'OL et l'Atalanta ?

Dans : PSG.

Sorti sur blessure vendredi soir lors de la finale PSG-ASSE, Kylian Mbappé pourrait rater les prochains match du Paris SG dont celui contre l'Atalanta en Ligue des champions.

Avant d’affronter l’Atalanta le 12 août prochain en quart de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain avait deux rendez-vous, à savoir la finale de la Coupe de France contre l’ASSE et la finale de la Coupe de la Ligue vendredi prochain face à Lyon. Et si la formation de Thomas Tuchel souhaitait remporter deux trophées nationaux avant de croiser le club italien, elle espérait aussi sortir de ces deux matchs face à Saint-Etienne et l’OL sans blessé. Mais c’est raté. Et c’est un joueur capital pour le PSG qui n’a pas fini le match, vendredi soir face aux Verts, Kylian Mbappé étant victime d’un geste plus maladroit que méchant d’un Loïc Perrin pris de vitesse. Résultat, le champion du monde a quitté ses coéquipiers avant la pause, revenant ensuite au bord du terrain avec des béquilles et une cheville bien protégée.

Lors de la cérémonie d’après-match, et grâce à un micro bien placé, on a entendu Kylian Mbappé confier à Emmanuel Macron qu’il avait entendu sa cheville craquer suite au geste du joueur stéphanois, mais qu’à priori rien n’était cassé. Mbappé saura d'ici la fin du week-end à quelle sauce il sera mangé, mais sa participation à la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OL est déjà largement compromise. Selon Le Parisien, d'après les premiers examens réalisés par le staff médical du Paris Saint-Germain, l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain souffre d'une grosse entorse de la cheville droite. Des tests plus poussés devraient rapidement permettre d'en savoir plus, même si du côté du club de la capitale on mettra les moyens qu'il faut pour pouvoir compter sur Kylian Mbappé face à l'Atalanta.