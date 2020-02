PSG : Mbappé a un avantage monstrueux sur Neymar

Dans : PSG.

Même s'ils sont proches au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne gère pas sa carrière comme Neymar. Et cela grâce à un entourage beaucoup plus sain que le Brésilien.

Neymar et Kylian Mbappé sont arrivés au mercato 2017 au Paris Saint-Germain, le Brésilien devançant le Français de quelques semaines…et de 40ME. Mais trois ans plus tard, le vent a tourné et c’est désormais le champion du monde du PSG qui est considéré comme la valeur numéro 1 pour le club de la capitale, devant un Neymar qui s’est un peu perdu dans sa vie extra-sportive, laquelle a eu des effets néfastes pour sa carrière. Et si Kylian Mbappé est parfois attaqué sur une éventuelle prise de melon, jamais personne ne peut lui reprocher son attitude en dehors des terrains.

Dans les colonnes de Capital, ils sont plusieurs à reconnaître que Mbappé a fait des bons choix grâce à un entourage nettement plus fiable et sérieux que Neymar. « Il travaille uniquement avec son père, sa mère et son avocate qui a une quinzaine de collaborateurs dédiés à Kylian, et ça lui réussit », explique Frank Hocquemiller, qui s’occupe du management de droit d’image de célébrités, dont des footballeurs. Et dans le même mensuel économique, un connaisseur du foot business va même plus loin : « Le père de Kylian Mbappé est très expérimenté et pas toxique comme le père de Neymar. » Car bien évidemment, c’est vers Neymar Sr que les regards se tournent lorsque l’on évoque les dérives de l’attaquant brésilien du PSG. Kylian Mbappé peut lui dormir tranquille, Wilfrid Mbappé a gardé la tête sur les épaules, et ça change tout.