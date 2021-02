PSG : Mbappé a tout d’un grand, il fait oublier Neymar

Dans : PSG.

Mardi soir, Kylian Mbappé a livré une prestation monstrueuse face au FC Barcelone en Ligue des Champions avec un triplé.

Depuis les trois buts inscrits par l’international tricolore sur la pelouse du Camp Nou, l’Europe se prosterne devant Kylian Mbappé. Et pour cause, à seulement 22 ans, le natif de Paris a porté son équipe sur ses épaules en phase finale de la Ligue des Champions. Une prestation d’autant plus remarquable que toute la pression était sur Kylian Mbappé en raison des absences d’Angel Di Maria et de Neymar. Sur l’antenne de TF1, Bixente Lizarazu n’a pas masqué son admiration.

« La performance de Mbappé? On nous parlait il n'y a pas longtemps de méforme de Kylian Mbappé. Elle était réelle et elle était normale. Son talent, il l'a déjà présenté plusieurs fois au très haut niveau. Là, il l'a fait avec le PSG en Ligue des champions à Barcelone, c'est un joueur de grand talent. Il a répondu aussi psychologiquement. Il n'y avait pas Neymar ni Di Maria , il a répondu comme un leader en faisant un gros gros match » a indiqué le champion du monde 1998 avant de brièvement évoquer le rendez-vous entre le PSG et Monaco ce dimanche en Ligue 1, un nouveau match pour lequel Kylian Mbappé sera très attendu. « C'est un match très dangereux pour le PSG, il y a toujours une décompression après la Ligue des champions. Pour qu'on voit vraiment la patte Pochettino il va falloir concrétiser face à Monaco et faire un super match. C'est vrai que cette équipe du PSG a été exceptionnelle face au Barça, c'est vrai qu'on commence à bien comprendre la méthode Pochettino ». Mbappé, Pochettino, les compliments fusent à Paris après la belle victoire face au Barça.