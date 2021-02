PSG : Paris se prépare à dire adieu à Mbappé ?

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG et du côté de l'Espagne, on pense que la star française partira de Paris.

Grâce à un triplé retentissant inscrit au Camp Nou en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé est entré dans une nouvelle dimension sous le maillot du Paris Saint-Germain. Sa performance XXL lui a permis de faire la une de toute la presse européenne. Considéré comme un espoir depuis son plus jeune âge, l'international français a prouvé qu'il faisait déjà partie des très grands. Déjà intéressé par la venue du joueur depuis plusieurs saisons, le Real Madrid n'a pas raté une miette de la masterclass de Mbappé face au Barça. Florentino Pérez en a fait sa priorité en vue du prochain mercato, et au-delà d'un salaire astronomique, serait prêt à lui offrir un statut de leader du futur Real Madrid. Lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022, le champion du monde n'a pour l'heure pas pris de décision concernant son avenir.

Si du côté des dirigeants parisiens, la prolongation de l'attaquant est une priorité, on reste lucide, et travaille déjà activement à l'après Mbappé au cas où. Conscient que le buteur a toujours rêvé du Real Madrid, le quotidien sportif espagnol AS annonce ce dimanche que le PSG se prépare clairement à dire adieu à sa star, que cela soit cet été ou celui d'après. Pour le remplacer, l'option numéro un n'est autre que... Lionel Messi, en fin de contrat à la fin de la saison avec le Barça. Le Mirror évoque également un intérêt de Mauricio Pocchetino pour Harry Kane, son ancienne vedette chez les Spurs. Quoiqu'il en soit, si cette tendance d'un départ de Kylian Mbappé se conforme, remplacer Kylian Mbappé sera probablement l'un des plus gros défis de Leonardo avec le Paris Saint-Germain.