PSG : Mbappé a pourri la vie du Real Madrid

Kylian Mbappé était la priorité du Real Madrid sur le marché des transferts, mais dès le mois de juin, l’attaquant du PSG a scellé son avenir en prolongeant jusqu'en 2025 à Paris.

Contre toute attente, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Une décision surprenante dans la mesure où dix mois plus tôt, l’international français expliquait dans de longues interviews accordées à RMC et à L’Equipe que le PSG l’avait empêché de rejoindre le Real Madrid, malgré une offre de 180 millions d’euros de la part du club merengue. A cette époque, Kylian Mbappé voulait rejoindre la capitale espagnole, mais il a finalement changé d’avis en prolongeant au Paris Saint-Germain. Une décision qui a eu de multiples conséquences sur le mercato du Real Madrid dans le secteur offensif, le champion d'Europe ayant été pris de court par le choix du numéro 7 parisien, alors que Florentino Perez pensait avoir gain de cause.

Le Real a raté Haaland... à cause de Mbappé ?

A la recherche d’une star en attaque afin d’épauler Karim Behttps://www.foot01.com/foot-mondial/karim-benzema-et-le-ballon-d-or-emballe-c-est-pese-404951nzema, le club merengue avait fait de Kylian Mbappé sa priorité. Après le refus de l’avant-centre parisien, c’est sur Erling Haaland que le club de la capitale espagnole a jeté son dévolu. Mais il était alors trop tard puisque le Norvégien, qui craignait de se retrouver dans la même équipe que Kylian Mbappé à Madrid, avait avancé dans ses discussions avec Manchester City. Autrement dit, c’est en partie à cause de l'attaquant du PSG que le Real Madrid a raté Erling Haaland, lequel réalise un début de saison tonitruant du côté de la Premier League. « Comment peut-on dire non à un club légendaire comme le Real Madrid ? Bonne question. Tu ne peux pas vraiment le faire », a lancé Haaland dans un documentaire sur son choix lors du dernier mercato avant que son père, très impliqué dans les négociations, explique pourquoi le Norvégien n’a pas signé au Real Madrid.

« Nous avions un critère en tête, qui a besoin d'un numéro 9 ? Manchester City c'est un 10 sur 10, c'est l'option parfaite, alors que le Real Madrid, c'est plutôt 5 ou un 6 à cause de la façon dont Benzema joue maintenant. Et puis parviendront-ils à signer Mbappé ? Le destin de Haaland devait être un club dans lequel le Norvégien était nécessaire » a lancé le père de l’ex-attaquant du Borussia Dortmund, confirmant ainsi que c'est en partie à cause de Kylian Mbappé que le clan Haaland a décidé de snober le Real Madrid avant de donner son accord à Manchester City. De quoi nourrir de gros regrets pour le club merengue, qui n’a finalement recruté ni Mbappé, ni Haaland. Le club espagnol peut cependant se consoler devant le très beau début de saison réalisé par l’équipe de Carlo Ancelotti en Liga, en attendant le retour de la Ligue des Champions cette semaine.

Reste à savoir ce que cela donnera à moyen terme, car il est évident que Kylian Mbappé et Erling Haaland sont l'avenir du football. Et même si du haut de ses 22 ans, Vinicius Jr a un énorme potentiel, le fait de savoir que Florentino Perez a tenté de faire signer Kylian Mbappé et le cyborg norvégien rappelle que du côté de la Maison Blanche on voulait aussi miser sur un énorme talent offensif supplémentaire. Le prochain mercato estival montrera vers quel scénario va pencher Madrid pour préparer son avenir offensif, la carrière de Karim Benzema n'étant pas éternel, malgré l'énorme talent de KB9 qui devrait rafler le Ballon d'Or cette année grâce à ses exploits avec le Real.