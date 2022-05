Karim Benzema et le Ballon d'Or, emballé c'est pesé !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema a réussi à décrocher la ligue des champions avec le Real Madrid samedi soir au Stade de France. Elément essentiel de l'équipe avec ses 15 buts pendant le parcours madrilène, il est plus que jamais favori au prochain ballon d'or et il l'a bien compris.

Comme dans un rêve ! Le Real Madrid et Karim Benzema sont redevenus champion d'Europe samedi soir en dominant Liverpool 1-0. Tout a souri au club madrilène après un parcours héroïque mais surtout à son attaquant français qui fut déterminant dans le sacre de son équipe. Benzema a porté son équipe dans les tours précédents avec 15 buts, la plupart dans les moments importants avec deux triplés face au PSG et Chelsea. Sans Cristiano Ronaldo, le Français a montré qu'il pouvait incarner le rôle de patron de la Maison Blanche et il est devenu progressivement un candidat légitime au ballon d'or.

Karim Benzema a fait le plus dur pour le Ballon d'Or

Il ne manquait plus au Français qu'à soulever la coupe aux Grandes Oreilles pour parachever son œuvre et compléter son bilan. Maintenant que c'est chose faite, il se pose en grand favori pour le prix individuel qui sera remis dès octobre 2022, soit avant le mondial. Sa saison en club avec une Liga, une Ligue des champions et des buts en pagaille, lui permet de parler de ballon d'or. Il ne l'a pas caché après le match au micro de Canal+.

« Le Ballon d'or dans un coin de ma tête? Forcément. J'ai terminé ma saison, maintenant je vais aller en sélection. Je pense qu'en club, je ne peux pas faire mieux. On verra ce qu'il se passe mais en tout cas, je suis fier de ce que j'ai réussi », a t-il indiqué. Le tout nouveau quintuple champion d'Europe a peut-être écarté du chemin Sadio Mané et Mohamed Salah sur la pelouse de Saint-Denis. Karim Benzema ballon d'or, un dessein qui n'est plus seulement franco-français quoi qu'il arrive. Surtout avec le poids du maillot du Real Madrid sur les épaules.