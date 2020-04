PSG : Mbappé a peur de prolonger, il sait ce qui l'attend

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est la priorité absolue du Real Madrid. Mais un transfert lors du prochain mercato a peu de chances de voir le jour…

Et pour cause, il est tout simplement hors de question pour les dirigeants du Paris Saint-Germain de céder leur attaquant star, alors que des négociations sont en cours pour prolonger son contrat. Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auront fort à faire pour convaincre Kylian Mbappé d’étendre son contrat avec le PSG au-delà de 2022. En effet, l’international tricolore ne prendra pas cette décision à la légère, comme le rapporte L’Equipe. Car le quotidien rappelle que s’il ne prolonge pas, Kylian Mbappé sera en position de force dès juin 2021, à un an de la fin de son contrat.

D’ici cette échéance, l’ancien buteur de l’AS Monaco pourrait avoir des envies d’ailleurs, lui qui n’a « jamais caché que porter les couleurs du Real Madrid était son rêve d’enfance », rapporte le journal. Bien conscient de la situation, Kylian Mbappé sait pertinemment que s’il prolonge en faveur du Paris Saint-Germain, il deviendra quasiment impossible ensuite de partir. Les expériences de Marco Verratti et de Marquinhos, pistés avec insistance par le FC Barcelone au cours des dernières années en témoignent. Quand le Qatar veut conserver un joueur sous contrat, il y parvient peu importe les sommes avancées par les autres clubs. Raison pour laquelle Kylian Mbappé y réfléchira à deux fois avant de signer un nouveau contrat en faveur du PSG, et ce peu importe le salaire que Nasser Al-Khelaïfi lui proposera. En attendant, un départ de Kylian Mbappé avant le mercato estival de 2021 est quasiment impossible. Ce qui marque une différence avec le dossier Neymar, dans lequel le Paris Saint-Germain n’exclut aucune possibilité pour l’instant.