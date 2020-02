PSG : Mbappé à Manchester City, la surprise XXL du mercato ?

Dans : PSG.

Buteur face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la 24e journée de Ligue 1 (4-2), Kylian Mbappé fait toujours autant parler de lui dans la rubrique mercato.

Il faut dire que son altercation avec Thomas Tuchel il y a une semaine pendant PSG-Montpellier a fait énormément réagir. Une embrouille qui a totalement relancé les rumeurs d’un départ du génie français à l’issue de la saison, malgré la farouche volonté du Paris Saint-Germain de le conserver dan ses rangs au moins une saison supplémentaire. On le sait, Liverpool mais surtout le Real Madrid sont très intéressés par le profil de Kylian Mbappé. Mais à en croire les informations obtenues par le Daily Mirror, un autre prétendant richissime pourrait faire son apparition dans ce dossier. Il s’agit de Manchester City, qui va devoir se pencher sur la succession de Sergio Agüero.

Et pour cause, le buteur argentin de 31 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison et pour l’heure, difficile de savoir si Manchester City lui proposera une prolongation de contrat ou si Pep Guardiola souhaitera régénérer son effectif avec la venue d’un nouveau buteur, pourquoi pas dès l’été prochain. C’est ainsi que selon le média britannique, deux grands attaquants européens figurent dans les radars du champion d’Angleterre en titre, qui perdra sa couronne au profit de Liverpool en 2019-2020. Harry Kane est le premier nom évoqué pour renforcer l’attaque de Manchester City, qui pense également à Kylian Mbappé. Selon le Daily Mirror, la formation de Pep Guardiola pourrait profiter du « mécontentement » du buteur du Paris SG, qui n’entretient pas de bonnes relations avec son entraîneur Thomas Tuchel. Reste que du côté de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, on ne l’entend pas de cette oreille et on fera le maximum pour conserver Kylian Mbappé. Quitte à ce que Thomas Tuchel en paie le prix ?