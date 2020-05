PSG : Mbappé à Liverpool, mais pour quoi faire ?

Dans : PSG.

Régulièrement cité au Real Madrid pour les années à venir, Kylian Mbappé est également lié à certaines rumeurs l’envoyant à Liverpool.

Ces dernières semaines, la presse anglaise a massivement relayé l’intérêt des Reds à l’égard de l’attaquant du PSG. Il faut dire que Liverpool marche véritablement sur l’Angleterre et légitimement, ce sont désormais vers les meilleurs joueurs de la planète que Jürgen Klopp se tourne. Mais dans des propos accordés à BeInSports, le manager allemand a affirmé qu’il n’était pas si pressé que ça de recruter des joueurs comme Kylian Mbappé ou Jadon Sancho, également massivement associé aux Reds. Satisfait de son effectif actuel, Jürgen Klopp a notamment rappelé que ses stars Sadio Mané et Mohamed Salah étaient encore relativement jeunes et que par conséquent, il n’y avait aucune raison de se précipiter dans des dossiers trop onéreux en attaque lors du prochain mercato.

« Je suis complètement satisfait des garçons que j’ai. Quand je suis dans un club, je travaille avec les joueurs que j’ai et je ne rêve pas des autres joueurs. Si nous pouvons obtenir un renfort supplémentaire à l’avenir, nous verrons mais nous souhaitons déjà tirer le meilleur des joueurs que nous avons actuellement. Sadio Mané et Mohamed Salah sont encore assez jeunes pour faire partie de ce groupe au cours des prochaines années. Mbappé et Sancho ? Je ne peux répondre à aucune question sans faire la Une des journaux avec des gros titres le lendemain. Ce sont des joueurs exceptionnels, j’adore les regarder. Mais je n’ai aucun problème à ne pas les avoir dans mon effectif » a indiqué un Jürgen Klopp plein de sagesse, qui est bien conscient par ailleurs que le prochain mercato ne sera sans doute pas celui qui sera le plus propice pour réaliser des folies en raison de la crise sanitaire impactant durement l’économie de tous les clubs de la planète.