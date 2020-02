PSG : Mbappé à Liverpool, les Reds freinent d’un coup sec

Dans : PSG.

Priorité du Real Madrid dans l’optique du prochain mercato estival, Kylian Mbappé est de plus en plus associé à Liverpool, le club à la mode en Europe.

Même en Angleterre, certains consultants estiment que Liverpool a tout intérêt à faire de la place à Kylian Mbappé, quitte à vendre un joueur de la dimension de Mohamed Salah. Mardi, l’ancien milieu de terrain des Reds, Charlie Adam, livrait ses conseils à la direction de Liverpool. « Cet été, je vendrais Salah pour aller recruter Kylian Mbappé, qui est la prochaine grand star du football. Il le dit lui-même, il est conscient d’être une superstar. Si je dois dépenser aux alentours de 200 ME, alors j’irais chercher Kylian Mbappé » expliquait notamment l’ex-international écossais.

Mais, si le profil de Kylian Mbappé plaît aux décideurs de Liverpool, il semblerait que la tendance ne soit pas à une offensive des Reds sur l’avant-centre du PSG l’été prochain selon The Independent. En effet, le média indique que les Reds surveillent avec beaucoup d’attention la situation de Kylian Mbappé, mais également celle de Jadon Sancho. En revanche, Jürgen Klopp n’a aucunement l’intention de toucher à son trio offensif, qui fait des malheurs à travers l’Europe depuis plus de deux ans.

Ainsi, le média britannique affirme avec conviction que Liverpool ne tentera pas de recruter Kylian Mbappé, si Roberto Firmino, Sadio Mané et Mohamed Salah, affichaient la volonté de rester sur les bords de la Mersey. Et à en croire la publication anglaise, aucun des trois attaquants de Liverpool n’a exprimé le désir de quitter Liverpool. De quoi calmer les rumeurs venues d’Angleterre au sujet d’un possible transfert de Kylian Mbappé, ce qui va faire le bonheur d’un certain Florentino Pérez qui, pour le coup, rêve de s’offrir l’attaquant du Paris Saint-Germain dès l’été prochain afin de renforcer l’armada offensive du Real Madrid.