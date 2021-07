PSG : Mbappé à Liverpool, la surprise du chef ?

Dans : PSG.

Alors que son destin semble être lié au Real Madrid, Kylian Mbappé peut-il surprendre tout le monde en rejoignant finalement Liverpool ? Chez les Reds, on y croit.

Kylian Mbappé a repris la semaine passée le chemin du Camp des Loges, l’attaquant français du PSG n’ayant pas attendu la fin officielle de ses vacances pour se remettre au travail sous les ordres de Mauricio Pochettino. Cependant, l’ancien monégasque le sait, plus que ses performances sportives, c’est une déclaration sur son avenir que tout le monde attend. L’incertitude qui plane depuis des mois sur la suite de la carrière parisienne de Mbappé suscite d’innombrables rumeurs. La dernière en date étant que le joueur du Paris Saint-Germain a prévenu son entraîneur qu’il n’allait pas accepter la proposition de prolongation transmise par Nasser Al-Khelaifi. Du côté du Real Madrid, on en est persuadé, la star tricolore sera cet été ou au pire dans un an un joueur des Merengue, Florentino Perez n’ayant aucun doute sur la volonté du joueur.

Mbappé à Anfield, Liverpool y pense

Cependant, de l’autre côté de la Manche, et plus précisément à Liverpool, on semble avoir un œil plus qu’attentif sur la situation contractuelle de Kylian Mbappé, au point même de penser que les Reds pourraient jouer un mauvais tour au Real Madrid. Ce lundi, le Liverpool Echo confirme que Jürgen Klopp ne perd pas de vue la possibilité de recruter l’attaquant français si une porte s’ouvre dans ce dossier. Les dirigeants du club savent qu’ils partent de loin, mais Kylian Mbappé pourrait être intéressé à l’idée de faire vibrer Anfield, un club historique et ambitieux, même si la saison passée a été compliquée devant des tribunes vides. De plus en signant à Liverpool, Mbappé pourrait travailler sous les ordres d’un entraîneur dont le jeu peut lui permettre de briller encore. Le quotidien de la Mersey reste confiant, tout en rappelant que c’est le champion du monde du PSG qui est en position de force dans tout cela et qu'il aura le fin mot de l'histoire.