PSG : Mbappé à bout de souffle, pas de panique à bord

Titulaire sur le côté gauche de l’attaque du PSG contre l’OM mercredi soir (2-1), Kylian Mbappé n’a pas réalisé un match mémorable.

Malgré quelques accélérations intéressantes, l’attaquant du Paris Saint-Germain a globalement été bien maîtrisé par Hiroki Sakaï. Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé semble émoussé et cela commence sérieusement à inquiéter les supporters du PSG à un mois du 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Il n’y a toutefois pas de quoi paniquer selon Fabrice Abriel, lequel s’est montré plutôt rassurant au sujet de l’état physique de Kylian Mbappé dans une interview livrée au Parisien au lendemain de la victoire du PSG contre l’OM à Lens.

« Je l'ai vu entreprenant. Il est moins décisif qu'à son habitude mais il reste toujours dangereux par sa vitesse, ses courses. Il y a des passages comme ça dans une carrière… Je ne suis pas inquiet car, pour l'adversaire, sa présence reste un danger permanent » a indiqué l’ex-milieu de terrain de l’OM et du PSG, par ailleurs très optimiste pour l’attaque de Paris grâce à la concurrence que vont se livrer Moise Kean et Mauro Icardi, décisif mercredi à Bollaert. « Il y a des matchs qui profiteront aux qualités d'Icardi, d'autres aux qualités de Kean. Ils ont des profils différents tout en restant de bons buteurs. Kean a cette agressivité et ce jeu dos au but qu'Icardi a moins. Mais Icardi crée des espaces, est capable de faire des appels dans le vide pour permettre à Mbappé ou Neymar. C'est bien d'avoir les deux options et c'est un vrai choix de style ». Que les supporters du Paris Saint-Germain se rassurent, tout va bien dans la capitale selon Fabrice Abriel, très optimiste pour la suite des événements grâce à la multitude d’armes offensives à la disposition de Mauricio Pochettino.