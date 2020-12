PSG : Mauvais menteur, Tuchel n’en savait rien pour Messi

Dans : PSG.

Double buteur face à Manchester United (1-3) mercredi en Ligue des Champions, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain Neymar a aussi animé l’après-match. Le Brésilien a annoncé qu’il aimerait retrouver Lionel Messi la saison prochaine, une déclaration qui aurait échappé à l’entraîneur Thomas Tuchel.

Contrairement à son coéquipier Kylian Mbappé, Neymar a répondu présent à Old Trafford. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est offert un doublé contre les Red Devils et pourtant, sa performance passerait presque au second plan à cause de sa sortie médiatique. Après la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelone a en effet déclaré qu’il souhaitait de nouveau évoluer avec Lionel Messi la saison prochaine.

« C’est ce que je veux le plus, pour prendre du plaisir avec lui encore, a confié Neymar au micro d’ESPN mercredi soir. Cela pourrait être n'importe où, ça ne me pose aucun problème. Mais je veux rejouer avec lui, c'est certain. C'est sûr, il faut qu'on le fasse l'année prochaine. » Autant dire que ces quelques phrases ont fait l’effet d’une bombe des deux côtés des Pyrénées, où des rumeurs plus ou moins crédibles ont circulé. En tant qu’amateur ou acteur du football, il était tout simplement impossible d’échapper à ces bruits de couloir.

Tuchel sur une autre planète…

Cela n’a pourtant pas empêché Thomas Tuchel de tenter de nous faire croire qu’il venait juste de l’apprendre en arrivant en conférence de presse. « Je n'ai pas parlé de ce sujet avec Neymar. Je l'ai entendu il y a seulement cinq minutes, a osé l’entraîneur parisien. Donc je ne peux pas en parler. J'ai beaucoup de respect pour Barcelone, beaucoup de respect pour Messi. Je suis entraîneur au PSG, je ne peux pas parler de ça. » Il y avait plus simple pour esquiver la question…