PSG : Mauro Icardi victime de sa réputation au mercato

Par Guillaume Conte

Sur le départ au Paris SG, Mauro Icardi doit trouver un point de chute.

La Juventus Turin le suit de près et espère négocier un prêt avec option d’achat au PSG. Le club de la capitale n’est pas forcément de cet avis. Tout d’abord, les dirigeants réfléchissent pour savoir si ce serait vraiment judicieux de laisser partir un avant-centre. Car malgré les stars qui composent l’attaque du Paris SG, il ne faut pas non plus trop se dégarnir. Ensuite, en cas de départ, la Premier League serait beaucoup plus généreuse que la Juventus. Mais une piste est quasiment à abandonner d’ores et déjà. Il s’agit de Manchester United, qui s’était renseigné sur Mauro Icardi en cas de départ d’Edison Cavani. Mais l’Uruguayen compte bien aller au bout de son contrat, et cela met un terme à la piste menant à l’Argentin du PSG.

Newcastle pourrait aussi se mettre sur les rang, mais l’intérêt d’Arsenal fait beaucoup parler à Londres. Le média local Football London rappelle ainsi aux dirigeants des Gunners qu’ils feraient mieux de se concentrer sur un joueur aux moeurs moins sulfureuses. Car si Arsenal cherche un avant-centre, c’est parce que Pierre-Emerick Aubameyang a beaucoup de mal avec la discipline ces derniers temps, et qu’il est quasiment poussé dehors au mois de janvier. Un gros salaire et des déboires extra-sportifs, ce n’est pas vraiment ce que recherche Arsenal, qui a certes besoin d’un finisseur, mais pas à n’importe quel prix. Les frasques d'Icardi, qui s'est concentré sur son couple plutôt que son niveau au PSG, ont visiblement marqué les esprits. Résultat, le média londonien verrait plutôt Newcastle tenter le pari de relancer Mauro Icardi, même si les résultats entre l’Arabie Saoudite et le Qatar ne sont pas les meilleures du monde.