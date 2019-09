PSG : Mauro Icardi renvoyé à l'Inter en fin de saison ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Arrivé de l'Inter au Paris Saint-Germain dans les toutes dernières heures du mercato estival, Mauro Icardi n'a pas réellement eu l'occasion de profiter des absences de Kylian Mbappé et surtout d'Edinson Cavani pour montrer ce qu'il valait. En effet, l'attaquant argentin du PSG connaît quelques soucis physiques, et sa participation au déplacement à Galatasaray mardi en Ligue des champions est loin d'être garantie de l'aveu même de Thomas Tuchel. Selon CalcioMercato, les jeux seraient déjà faits concernant Mauro Icardi, l'entraîneur allemand du Paris SG n'étant finalement pas convaincu qu'il est le renfort offensif qu'il faut au PSG lorsqu'Edinson Cavani partira en fin de saison.

Autrement dit, le média italien est convaincu que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ne lèveront pas l'option d'achat à 65ME sur Mauro Icardi, et que l'Inter va récupérer un joueur dont la formation lombarde ne veut plus réellement entendre parler. Le feuilleton Icardi devrait bientôt reprendre du côté de l'Inter, avec évidemment la présence de Wanda dans le rôle de guest star. Reste que n'ayant pas eu l'occasion de montrer ses qualités avec le PSG, on voit mal comment Thomas Tuchel pourrait avoir déjà tiré un trait sur Mauro Icardi. Ce dernier a encore du temps pour s'imposer à Paris.