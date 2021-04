PSG : Mauro Icardi et Paris, c'est fini ?

Dans : PSG.

Mauro Icardi devrait quitter le Paris Saint-Germain au prochain mercato estival, la presse italienne affirme que Leonardo a décidé de se séparer de l'attaquant argentin.

« Le PSG ne veut plus d’Icardi ». La Gazzetta dello Sport ne fait pas dans la dentelle ce vendredi au moment d’évoquer la situation de l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain, dont le prête par l’Inter s’était transformé en transfert définitif l’été dernier. Un an plus tard, Mauricio Pochettino n’est pas du tout convaincu que son compatriote est un attaquant ayant le standing du PSG, et avec un salaire estimé à 800.000 euros par mois, Mauro Icardi est un poids lourd au moment où Leonardo négocie les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Pour le quotidien italien, Mauro Icardi a été informé par le directeur sportif brésilien qu’il devait essayer de se trouver un point de chute pour la saison prochaine, un prêt étant envisagé par le Paris SG. Si ces dernières semaines, le nom de l’AS Rome a été évoqué pour l’ancien joueur de l’Inter, la Gazzetta voit plutôt un avenir anglais pour le mari de Wanda Nara.

Icardi à Manchester City pour remplace Cavani ?

L’épouse, et représentante de Mauro Icardi, a donc pris note de cette décision prise par les dirigeants du PSG et s’active pour lui trouver un nouveau club. Parmi les pistes pour accueillir celui qui a reculé derrière Moise Kean dans la hiérarchie à Paris, le nom de Manchester City est largement évoqué. Un club où Mauro Icardi pourrait remplacer un certain Edinson Cavani, lequel hésite toujours à prolonger son contrat avec les Mancuniens alors que de nombreuses voix s’élèvent afin qu’il rentre en Amérique du Sud. Pour Mauro Icardi, lié avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, l’avenir n’est donc plus en Ligue 1, mais avec un tel salaire, il est évident qu’il n’y a pas urgence, sauf sportive, à quitter le club de la capitale. A Wanda Nara de faire le bon choix.