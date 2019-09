PSG : Mauro Icardi à Paris, l'Inter propose un deal !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen, Serie A.

Le dossier Neymar ayant été définitivement réglé samedi, Leonardo n'est pas du genre à passer les deux derniers jours du mercato dans son canapé à regarder les autres clubs faire des affaires. Mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain s'est lancé dans une très grosse affaire en essayant de trouver un accord avec l'Inter concernant Mauro Icardi, l'attaquant argentin blacklisté par ses dirigeants et qui vient de leur coller un procès. Face à cette situation explosive, le PSG propose d'être une alternative en se faisant prêter Mauro Icardi.

Dans la nuit de lundi à mardi, Wanda, la compagne et représentante du joueur argentin, qui est également consultante TV en Italie, a rencontré les dirigeants de l'Inter afin de parler d'un possible départ de Mauro Icardi pour le Paris SG et la jeune femme semblait optimiste après ce long meeting à Milan. Selon la presse italienne, l'Inter est désormais prêt à prolonger immédiatement Mauro Icardi pour ensuite le prêter au PSG avec option d'achat, sachant que l'attaquant a encore un peu moins de deux ans de contrat avec les Nerazzurri. Quoi qu'il en soit, il va tout de même falloir que Leonardo et les dirigeants de l'Inter fassent très vite, car le dossier doit être bouclé avant minuit. Et comme rien n'est simple avec Mauro Icardi depuis des mois, rien ne dit que ce court délai sera suffisant.