PSG : Marquinhos va mieux, Areola souffre d'une contracture

Dans : PSG, Ligue 1.

Après avoir annoncé l'opération de Neymar, le Paris SG a donné des nouvelles de Marquinhos et d'Alphonse Aréola, forfaits sur blessure pour le match en cours contre l'Olympique de Marseille. « Concernant Marquinhos, poursuite de l'évolution favorable de la lésion grade 1 du quadriceps gauche avec reprise d'un travail physique sans douleur. Concernant Areola poursuite des soins de physiothérapie sur la contracture du mollet droit sans lésion à l'IRM », précise le PSG. A priori le défenseur brésilien et le gardien de but du Paris Saint-Germain devraient être rétablis pour la réception du Real Madrid mardi prochain.