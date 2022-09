PSG : Marquinhos reprend la Juventus de volée

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, le PSG entamera la Ligue des champions par la réception de la Juventus. Un choc serré sur le papier même si les Turinois estiment que le club parisien part largement favori du match. Un avis que ne partage pas le capitaine du PSG, Marquinhos.

Un apéritif de choix. Mardi soir, un grand nom du football européen viendra fouler la pelouse du Parc des Princes pour l'entrée en lice du PSG en Ligue des champions. On ne présente plus la Juventus Turin, double vainqueur de la C1 et multiple finaliste malheureux de la compétition. La Vieille Dame, 36 Scudetto au compteur, apparaît comme un bon test pour un club parisien en mal d'adversité sur la scène nationale. Tout le monde s'attend à un match intéressant et serré. C'est finalement du côté transalpin que le pessimisme est le plus fort concernant les chances turinoises.

Marquinhos est méfiant et s'attend à un gros match mardi

Samedi après-midi, après le match nul décroché par son équipe à la Fiorentina, Massimiliano Allegri a été franc sur les chances turinoises face au PSG. Pour lui clairement, le PSG est au-dessus du lot dans le groupe H et la Juve doit plutôt se concentrer sur l'opposition avec Benfica. Des paroles qui résonnent comme une tentative d'endormir le PSG pour son capitaine Marquinhos. Après la victoire à Nantes samedi soir, il a tenu à avertir ses coéquipiers du danger bianconeri.

PSG : «Ce ne sera pas un match tranquille», prévient Marquinhos avant la Juventus

« Il y a des amis là-bas, j’ai joué contre eux quand j’étais en Italie, mais ça fait longtemps. L’équipe a changé. Il y a toujours ce caractère italien, ce physique, beaucoup de tactique. C’est une équipe qui met beaucoup d’engagement. Il ne faut pas s’attendre à un match tranquille, ce sera un match de haut niveau. On devra bien le négocier, ce sont des points importants pour la qualification », a t-il indiqué en zone mixte à la Beaujoire. Le défenseur brésilien ne doit pas se faire de soucis. Au vu du sérieux affiché par les Parisiens depuis l'arrivée de Christophe Galtier, ce premier rendez-vous européen de la saison devrait être minutieusement préparé.