LdC : La Juventus offre la victoire au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Mardi soir, la campagne de Ligue des champions du PSG s'ouvre sur un choc face à la Juventus. Un match déterminant pour la première place du groupe, sauf pour Massimiliano Allegri. L'entraîneur turinois s'avoue déjà vaincu face à l'armada parisienne.

Après un début de saison très impressionnant sur la scène nationale, les choses sérieuses vont débuter pour le PSG la semaine prochaine. La Ligue des champions revient avec ses affiches et ses équipes prestigieuses. La Juventus Turin en fait partie. Les Bianconeri seront les premiers adversaires des Parisiens avant le Maccabi Haifa et Benfica. Pour tous les observateurs, la Juve est clairement le premier rival du PSG dans ce groupe. Le double vainqueur de la C1 est certes moins fort depuis quelques années, mais son effectif en fait un concurrent suffisamment sérieux et dangereux pour la première place du groupe convoité par le club parisien.

Le premier concurrent de la Juventus ? Benfica bien sûr !

Une analyse que ne partage pas...Massimiliano Allegri, l'entraîneur des Turinois. Le match de mardi au Parc des Princes n'est pas le plus important à ses yeux. Snoberait-il le PSG ? Non, bien au contraire. Pour lui, sa Juventus ne joue pas dans la même catégorie que la constellation de stars parisiennes. L'enjeu pour les Bianconeri sera de devancer Benfica pour la place en huitièmes de finale, comme Allegri l'a reconnu après le match face à la Fiorentina samedi après-midi.

#Allegri : "Le match contre le PSG ? Le match le plus important est celui contre Benfica, pas celui là. Le PSG est une des équipes les plus forte. Nous, on doit prendre des pts surtout contre Benfica et la Salernitana" pic.twitter.com/X35gvkmghg — Calo Calcio ⚡ (@zorro270) September 3, 2022

« Le match contre le PSG ? Le match le plus important est celui contre Benfica, pas celui là. Le PSG est l’une des équipes les plus fortes. Nous, on doit prendre des points surtout contre Benfica et la Salernitana », a t-il indiqué au micro de Sky Sports Italia faisant référence au prochain match de Serie A contre le club de Salerne, le week-end prochain. Hommage sincère ou coup de bluff du rusé technicien italien ? Le match de mardi donnera la meilleure réponse possible au PSG ainsi qu'aux supporters turinois.