PSG ‍: Marquinhos n'est pas une idole, il est scandalisé

Par Claude Dautel

Capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos aura un rôle important lors du match contre Arsenal. Le plus ancien des joueurs du PSG version Qatar n'est pas devenu l'idole du Parc des Princes, jusqu'au 31 mai à Munich ?

Le 19 juillet 2013, le Paris Saint-Germain officialisait la signature de Marquinhos, un jeune défenseur brésilien arrivé de l'AS Rome, que pas grand monde ne connaissait en France. Douze ans plus tard, non seulement Marquinhos est toujours au PSG, mais en plus, il est devenu capitaine, lors d'un scrutin devenu célèbre contre Kylian Mbappé. Alors que certains lui ont reproché d'être le dernier survivant de la remontada, Luis Enrique a maintenu une confiance absolue à celui qui fêtera ses 31 ans le 14 mai prochain. Pourtant, malgré tout ce qu'il a vécu avec le club de la capitale, et son amour pour Paris plusieurs fois répété, Marquinhos n'est pas devenu une idole au Parc des Princes. Rédacteur en chef du Parisien, Frédéric Michel pense qu'il est désormais temps de changer tout cela.

Marquinhos mérite mieux au PSG

A quelques heures de la demi-finale retour contre Arsenal au Parc des Princes, le journaliste pense que Marquinhos, même s'il n'est pas encore une légende du PSG, peut le devenir en l'espace de deux matchs, et cela ne sera que justice. « Le public du Parc des Princes ne lui voue aucun culte, il n’est pas adulé comme le furent le Suédois Ibrahimovic, l’Argentin Messi ou même le Portugais Pauleta. Et malgré tout, chacun sait ce que le PSG lui doit. Avec lui, c’est la valeur travail qui gagne sur le temps long. L’exemplarité au quotidien, une exigence qui ne s’effiloche pas avec les années (...) Marquinhos n’est pas une légende. Pas encore. Mais s’il venait à lever la coupe de la Ligue des champions le 31 mai prochain… qui sait ? », s'interroge le rédacteur en chef du quotidien francilien.

Marquinhos vendu 40ME, le PSG accepte https://t.co/dCrlM0DPmh — Foot01.com (@Foot01_com) May 5, 2025

Pourtant, ces derniers jours, le départ de Marquinhos lors du prochain mercato a été envisagé. Alors que le Brésilien a encore trois ans de contrat, le Paris Saint-Germain est ouvert à la possibilité d'une vente du défenseur central. Une éventuelle victoire en finale de la Ligue des champions face à l'Inter serait forcément une manière extraordinaire de partir du PSG et de pouvoir dire comme Zlatan Ibrahimovic : « Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende »