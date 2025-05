Marquinhos vendu 40ME, le PSG accepte

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG pourrait changer pas mal de choses l'été prochain lors du marché des transferts. Le club de la capitale aurait notamment en tête de se séparer de Marquinhos.

Au PSG, tous les regards sont pour le moment tournés vers le Parc des Princes et la demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal qui aura lieu mercredi soir. Le club de la capitale se sait attendu au tournant et ne devra pas passer à côté de la possibilité de disputer une deuxième finale dans la compétition. Ensuite, en fonction des résultats de cette fin de saison, la direction du PSG décidera de la marche à suivre lors du marché des transferts estival. Déjà, on commence à en savoir un peu plus sur le sort qui sera réservé à certains joueurs. Et Marquinhos est concerné.

Marquinhos au PSG, c'est bientôt la fin ?

Selon les informations de Sky Sport, le PSG envisage en effet de se séparer du Brésilien. Luis Enrique voudrait passer à autre chose avec l'ancien de la Roma et ainsi faire venir des profils plus en adéquation avec ce qu'il souhaite pour son équipe. Si les champions de France sont de plus en plus ouverts à la possibilité de vendre Marquinhos, ce dernier ne sera en revanche pas bradé. Le média indique que le Paris Saint-Germain veut 40 millions minimum pour lâcher le défenseur brésilien.

De son côté, Marquinhos n'est pas fermé à l'idée d'aller jouer ailleurs, notamment en Arabie saoudite. La Saudi Pro League voudra massivement investir l'été prochain et cible Marquinhos depuis longtemps. A noter cependant que Marquinhos et le PSG ne forceront rien en l'état actuel des choses. Toutes les parties concernées devront y trouver leur intérêt. Le joueur de 30 ans est très attaché au club parisien. Et le sentiment est réciproque.