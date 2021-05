PSG : Marquinhos imite Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Le PSG va-t-il connaitre un début de saison prochaine totalement plombé par les absences ?

A la reprise de l’exercice en cours, c’est le Covid-19 et la fatigue accumulée lors du Final 8 de Ligue des Champions qui avait plombé le début de saison des Parisiens, qui peuvent le payer dimanche prochain en cas de perte du titre. Pour la saison 2021-2022, ce sont les Jeux Olympiques qu’il faudra surveiller. Entre l’Euro et la Copa America, les joueurs du PSG seront déjà sollicités au début de l’été, mais le rendez-vous olympique de Tokyo intéresse du beau monde. Kylian Mbappé et Neymar ont officiellement fait part de leur intention d’y participer, même si c’est au club parisien de donner son feu vert, ou non, à cette aventure qui pourra durer jusqu’au 7 août. Les dates de cette compétition ne sont pas validées par la FIFA, et le PSG aura donc le dernier mot. Voilà qui va mettre tout le monde dans une position délicate, puisque Marquinhos a vu son nom être couché dans la liste des joueurs « jokers » de plus de 23 ans pouvant être appelés pour compléter l’équipe. Le sélectionneur André Jardine, n’a pas caché son envie d’avoir un capitaine d’expérience, déjà vainqueur des JO à Rio en 2016.

« Marquinhos est un joueur incontestable, expérimenté, il est polyvalent et traverse l'un des meilleurs moments de sa carrière. C'est un joueur comme lui, comme Neymar aussi, que l'on aimerait avoir avec nous. Ils peuvent faire la différence au sein d'une équipe talentueuse, qui a déjà une identité, mais qui pourrait manquer un peu d’expérience », a livré, dans des propos rapportés par L'Equipe, le sélectionneur brésilien, qui laisse désormais sa fédération et le PSG discuter de tout cela. Une envie compréhensible pour les joueurs parisiens concernés, même si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi connaissent le risque de récupérer des joueurs déjà très fatigués dans le courant du mois d’août.