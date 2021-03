PSG : Marquinhos et Di Maria secoués, mais « ils vont bien »

Dans : PSG.

Dimanche soir, Marquinhos et Angel Di Maria ont été victimes de cambriolages traumatisants pour leurs familles.

Pendant qu’il disputait un match de Ligue 1 au Parc des Princes contre Nantes, les deux joueurs étaient victimes d’un cambriolage. Dans le cas de Marquinhos, des violences ont également été déplorées sur son papa, frappé au visage. En toute logique, les deux cadres du PSG ne sont pas dans les meilleures dispositions à la veille du match de Coupe de France face à Lille. Mais devant les médias, Mauricio Pochettino s’est voulu rassurant quant au moral de Marquinhos et d’Angel Di Maria, secoués mais en mesure de tenir leur place face aux Dogues de Christophe Galtier.

Marquinhos et Di Maria « vont bien »

« Nous sommes une équipe unie. Ce qui s'est passé avec Marquinhos et Di Maria, le groupe l'a ressenti profondément. Ça a affecté tout le monde » a d’abord livré Mauricio Pochettino avant de poursuivre. « Angel va bien, Marcos va bien, mais surtout les familles vont bien avec le stress que tout ce type de situation amène et tout e que ça va générer dans les familles des joueurs ». Le coach du PSG s’est également attardé sur un autre problème au sein de son effectif, à savoir les possibles conséquences du coronavirus sur certains de ses joueurs.

Le problème du coronavirus

« Même les épidémiologistes ne savent pas toutes les conséquences de ce virus. Après deux mois et demi que nous sommes là, avec des blessés, le coronavirus qui a affecté les joueurs et le staff, les différences de niveau sont importantes et on essaie de s'adapter avec le staff médicale pour trouver la meilleure stratégie ». Dans l’obligation de jongler avec des états de forme disparates et des problèmes mentaux pour certains joueurs, Mauricio Pochettino devrait faire tourner son effectif contre Lille, comme il l’a confirmé devant la presse.