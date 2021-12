PSG : Marquinhos et Di Maria, Al-Khelaïfi compte frapper fort

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que la fin d’année approche à grands pas avec sa fameuse période de Noël, le Paris Saint-Germain prépare de jolis cadeaux pour Marquinhos, Angel Di Maria et peut-être Leandro Paredes.

L’année 2021 du club de la capitale française n’est pas encore terminée, sachant que Paris doit encore jouer deux matchs de Ligue 1 et une rencontre de Coupe de France avant la trêve hivernale, mais c’est un peu tout comme. Puisqu’après la conclusion de la phase finale de la Ligue des Champions mardi contre Bruges (4-1), le PSG va sûrement être moins concentré. En même temps, tous les esprits seront déjà tournés vers 2022. Pas étonnant donc de voir que la direction du PSG prépare déjà le futur de son équipe. En effet, selon les informations du Parisien, Paris travaille actuellement sur les prolongations de contrat de Marquinhos, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

Di Maria bientôt prolongé, Marquinhos aussi

Concernant le capitaine parisien, le temps ne presse pas trop, vu que le défenseur central est lié avec son club jusqu’en 2024. Mais sachant qu’il a vraiment dans l’idée de faire toute sa carrière au Parc des Princes, l'international brésilien pourrait signer un nouveau bail, avec une revalorisation salariale. Histoire aussi de le rendre inatteignable pour les autres grands clubs européens sur le mercato. En tout cas, « le club l'adore à tous les étages décisionnaires », et son avenir au PSG ne fait aucun doute. Comme celui de Di Maria, à court terme. En fin de contrat en juin prochain, le Fideo dispose d’une option pour prolonger jusqu’en 2023. Et sachant que l’Argentin a envie de faire une saison de plus à Paris avant de rejouer dans son club formateur, à Rosario Central, cette année supplémentaire devrait être levée au printemps prochain. Un accord verbal existe entre les deux parties. Pour Paredes, la tendance n’est pas aussi certaine, selon Le Parisien. Car s’il a évoqué des négociations pour une prolongation de contrat auprès d’un média argentin au cours des derniers jours, l’ancien du Zenit devra attendre la fin de la saison pour être fixé sur son sort. Au milieu de toutes ces discussions, le cas de Kylian Mbappé sera sûrement ressorti du chapeau dans les prochaines semaines, vu que c’est le dossier le plus urgent de tous, devant Marquinhos ou Di Maria.