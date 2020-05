PSG : Marquinhos est trop gentil, l'étonnante critique

Dans : PSG.

En attendant de savoir si la Ligue des Champions reprendra en août prochain, l’avenir de plusieurs cadres du PSG comme Thiago Silva ou Cavani pose question.

En fin de contrat à l’issue de la saison, le Brésilien et l’Uruguayen n’étaient initialement pas partis pour prolonger. Mais la crise du Covid-19 a rebattu les cartes. Le mercato risque d’être plus calme que prévu et dans l’esprit de Leonardo, il n’est désormais plus totalement impossible de conserver les deux joueurs historiques du PSG. Un constat d’autant plus valable pour Edinson Cavani que l’avenir de Mauro Icardi, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan l’été dernier, est très flou. Au sujet de Thiago Silva, tout est encore possible. En cas de départ, le PSG devra d’ailleurs se trouver un nouveau capitaine. Mais pour Olivier Tallaron, cela ne sera pas un grand problème dans la mesure où Marquinhos s’impose comme une évidence pour ce nouveau rôle.

« Marquinhos, c’est exceptionnel. Le mec est brésilien et il a appris à parler français tellement vite. Il a une lucidité après les matchs de dingue, jamais un mot de travers, il accepte les critiques. C’est un mec impressionnant » a indiqué le journaliste de Canal + dans une interview accordée aux Réservistes, avant de poursuivre. « Le futur capitaine du PSG ? Ah oui, ah oui. Il a tout pour être capitaine Marquinhos. Franchement pour moi c’est le futur capitaine du PSG sans aucun doute. Après c’est un bon joueur, mais pas assez méchant sur le terrain ». S’il n’y a donc pas de débat concernant le prochain capitaine du Paris Saint-Germain en cas de départ de Marquinhos, il sera toutefois nécessaire de recruter un défenseur pour combler la perte de Thiago Silva. Le nom de Kalidou Koulibaly a filtré mais la piste du Sénégalais s’avère bien complexe en raison de son prix et de la rude concurrence dans ce dossier…