PSG : Thiago Silva et Cavani, ça va négocier sec

Plusieurs gros dossiers sont en suspens au PSG pour les prochaines semaines, avec quelques casse-têtes en perspective.

C’est le cas de la levée ou non de l’option d’achat de Mauro Icardi, d’un éventuel transfert de Neymar, mais aussi de la prolongation de deux cadres. Edinson Cavani et Thiago Silva arrivent en fin de contrat, et l’intention première du PSG était de les laisser partir. La donne a changé avec la crise actuelle, qui pourrait faire perdre plus de 200 ME au Paris Saint-Germain. Résultat, les dirigeants se demandent s’il ne vaut pas mieux conserver les deux trentenaires, et s’éviter ainsi des recrues onéreuses cet été. Et autour de cette question, le PSG n’arrive visiblement pas à trancher, comme le révèle Arnaud Hermant. Le journaliste de L’Equipe, interrogé par paristeam.fr, explique ainsi que l’Uruguayen et le Brésilien n’ont toujours rien reçu de la part de Leonardo, notamment car leur faire signer un nouveau contrat continuerait de plomber la masse salariale.

« Cela dépendra évidemment des finances du club. Les dirigeants pourront-ils faire tout ce qu'ils veulent ? Je ne pense pas. Il y aura sans doute des contraintes financières. Si Cavani et Thiago Silva partent, cela permettra de libérer de la masse salariale. Initialement, ils devaient partir mais aujourd'hui les cartes peuvent être rebattues. Leonardo a laissé sous-entendre que des discussions pouvaient avoir lieu. Et la crise sanitaire peut remettre beaucoup de choses en question. Les dirigeants ont étudié différents scénarios. Dans le pire des cas, la crise pourrait correspondre à un manque à gagner de 215 millions d'euros pour le club. Sachant que même avant que celle-ci ne survienne, le PSG n'avait pas prévu de faire des folies cet été », a expliqué Arnaud Hermant, pour qui le club de la capitale attend certainement d’en savoir plus sur les retombées économiques et la reprise - ou non - du football, avant de prendre des grandes décisions. Autant dire que, pour prolonger au Paris SG, Thiago Silva et Edinson Cavani se verront certainement demander de se montrer bien moins gourmands sur le plan salarial.