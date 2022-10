PSG : Marquinhos demande encore plus à Neymar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de saison flamboyant avec le PSG, Neymar a retrouvé une très grande forme. Son coéquipier et ami Marquinhos a donné son avis sur le début de saison de l'attaquant brésilien.

Cette saison, Neymar banalise l'exceptionnel. Auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 12 rencontres disputées, le Brésilien est de nouveau à son meilleur niveau. Si le meneur de jeu parisien n'a pas réalisé une grande performance face à l'OGC Nice, il reste le meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations, à égalité avec son coéquipier Kylian Mbappé, buteur contre les Aiglons. En zone mixte, après ce huitième succès en Ligue 1 du PSG, Marquinhos a été interrogé sur l'état physique des joueurs à l'orée de cette coupe du monde. Le défenseur brésilien a également donné son ressenti sur la saison que Neymar est en train de réaliser. Que ce soit en club ou en sélection, Marquinhos attend beaucoup du génie brésilien.

Marquinhos premier fan de Neymar

« Nous sommes tous contents de lui pour ses prestations et pour la mentalité qu’il a sur le terrain. Il aide beaucoup, se rend disponible. C’est une attitude que nous devons conserver. Là, il est en train de réaliser une belle saison. On va tout faire pour le soutenir pour qu’il la termine bien. Nous voulons aller chercher de grandes choses. C’est le plus important pour lui et pour moi qui suis avec lui au PSG et en sélection. J’espère qu’il restera performant jusqu’à la fin de la saison » a confié le capitaine de Paris qui aura l'occasion de soutenir Neymar lors du mondial au Qatar cet hiver. Souvent bloqué par les blessures depuis son arrivée au PSG, le joueur de 30 ans a disputé tous les matchs depuis le début de la saison et semble avoir retrouvé une très bonne forme physique. De bons augures pour Paris et la sélection brésilienne.