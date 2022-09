PSG : Marquinhos au plus mal, Paris tremble

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

En constante progression depuis son arrivée au PSG en 2013, Marquinhos connait sa première sérieuse baisse de régime ces derniers mois.

Le patron défensif du PSG, sûr et conquérant dans les duels, appliqué dans les relances et jamais pris en défaut dans le placement, a laissé sa place à un joueur plus fébrile dans le jeu, et moins déterminant dans ses interventions. Le déclic du match raté contre le Real Madrid au printemps dernier est dans toutes les têtes, avec peut-être un peu de lassitude pour un joueur qui enchaine les matchs sans broncher depuis des années, et est rarement blessé ou suspendu.

Le PSG invité à se bouger au mercato

Mais désormais, la réalité le rattrape et plusieurs suiveurs du club parisien ont noté ses performances en-dessous des attentes. C’est le cas de Dominique Grimault, pour qui le défenseur central a de la chance que Milan Skriniar n’ait pas signé cet été au PSG. Sans cela, son statut de capitaine et de taulier de l’arrière-garde aurait pu être remis en cause avec des performances comme celle réalisée à Haïfa.

« Sur le but, sa responsabilité n’est pas totalement engagée, mais il y a quand même de mauvaises appréciations. On le sent d’une fébrilité extrême, mais il n’est pas aidé non plus par son gardien et les deux autres (en défense). Donc, il y a un vraiment un gros soucis Marquinhos. Il y a un énorme soucis Marquinhos. Et je pense très franchement que le fait que Campos n’ait pas réussi à prendre Skriniar à l’Inter va poser un vrai problème au PSG. Ce n’est pas avec cette défense-là que le PSG pourra remporter la Ligue des champions », a expliqué le consultant de La Chaine L’Equipe, très déçu par le niveau affiché par le Brésilien. Avec une Coupe du monde en approche, où il est attendu pour titulaire, le capitaine parisien n’est pour le moment pas dans sa meilleure forme, et cela pourrait clairement inciter le PSG à se bouger au mercato d’hiver dans ce secteur de jeu.