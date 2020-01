PSG : Marquinhos attend le mercato pour régler ce problème

Dans : PSG.

Considéré par son entraineur comme un joueur capable de beaucoup apporter au milieu de terrain, Marquinhos ne voit pas les choses comme cela au PSG.

Véritable joueur de club très apprécié dans le vestiaire et par ses dirigeants, Marquinhos n’a posé aucun problème pour prolonger son contrat au PSG, où il se sent comme chez lui et a été adopté par le public depuis longtemps. Le Brésilien rend service où on lui demande, lui qui a déjà évolué au poste d’arrière droit, et joue désormais régulièrement au milieu de terrain. Un secteur de jeu où Thomas Tuchel l’apprécie pour son dynamisme et sa capacité à harceler l’adversaire, même si l’ancien de la Roma pêche dans la qualité technique par rapport à un vrai spécialiste du poste. Et s’il ne veut pas faire d’esclandre, le Brésilien aurait toutefois plusieurs fois fait comprendre à son entraineur que son véritable poste était celui de défenseur central, où il espérait un jour devenir le meilleur du monde, confie Le Parisien.



Pas facile quand vous enchainez les matchs dans l’entrejeu. Contre Monaco dimanche, il a été utilisé derrière, mais c’était surtout en raison de la cascade d’absents avec Diallo, Kimpembe et Kehrer qui étaient indisponibles. Pour le moment, Marquinhos, en dehors de quelques petites phrases devant les médias, laisser faire les choses. Mais en fin de saison, surtout si Thiago Silva ne prolonge pas et devait donc partir, compte bien faire valoir ses ambitions personnelles et demander à être considéré comme un défenseur central.