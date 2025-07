PSG ‍: Manchester fait une offre ahurissante

Le Paris Saint-Germain doit régler le cas Randal Kolo Muani au plus vite cet été. L'attaquant réclame son départ, ce qui arrangera bien les Parisiens si le prix du transfert est correct. La Juventus traîne des pieds, mais Manchester United arrive dans le dossier.

L'été de tous les dangers pour Randal Kolo Muani. Installé en Equipe de France depuis trois ans, l'attaquant doit absolument quitter le Paris Saint-Germain en vue du Mondial 2026. Son faible temps de jeu dans la capitale peut briser ses rêves d'Amérique l'été prochain. Prêté à la Juventus ces six derniers mois, il aimerait y rester. Les Turinois l'espèrent aussi mais ils ne veulent pas lâcher une fortune. Il y a peu, le PSG réclamait encore 50 à 60 millions d'euros pour Kolo Muani. De quoi bloquer le dossier et surtout l'avenir de l'ancien nantais.

Le transfert de l'attaquant français pourrait finalement se conclure en Angleterre. Newcastle et Manchester United sont intéressés par le profil du joueur parisien. Les Red Devils sont les candidats les plus sérieux dans ce dossier. Selon ESPN, ils peuvent consacrer le budget nécessaire pour Randal Kolo Muani, lequel figure dans leur short-list au poste d'avant-centre. L'élément déclencheur est le départ de Marcus Rashford à Barcelone. Prêté en Catalogne, l'ancien enfant prodige d'Old Trafford verra 75% de son salaire être pris en charge par les Blaugrana.

Le départ de Marcus Rashford a créé une marge de manœuvre financière à Man United, et Kolo Muani figure sur la liste restreinte du club anglais !



Kolo Muani ne souhaite pas rester au PSG, et il a été proposé à de nombreux clubs dont Newcastle et Manchester United.