PSG : Manchester City attaque Paris, le Qatar va s'agacer

Comme chaque été, le Paris Saint-Germain devra gérer au mieux son mercato des jeunes lors du prochain mercato.

Ces dernières semaines, les noms de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche font beaucoup parler. Et pour cause, le PSG souhaite faire signer leur premier contrat professionnel aux deux grandes promesses de son centre de formation. Mais pour l’heure, rien n’est gagné. Le premier cité envisage de rester à Paris mais a des propositions très intéressantes en Ligue 1 sportivement avec notamment les intérêts de Rennes, de Lille et de Saint-Etienne. Quant à Tanguy Kouassi, il est toujours aussi proche de Leipzig alors que Barcelone s’est également renseigné. Mais un autre jeune pourrait bien occuper Leonardo durant le prochain mercato en la personne d’Edouard Michu, sous contrat aspirant avec le PSG jusqu’en juin 2021.

Ce milieu de terrain très polyvalent intéresse beaucoup de grands clubs européens. A en croire les informations de Sky Sports, Manchester City est par exemple prêt à faire une offre pour racheter dès cet été la dernière année de contrat aspirant d’Edouard Michu. Le média britannique indique par ailleurs que si Manchester City et le PSG ne parvenaient pas à trouver d’accord, alors le champion d’Angleterre en titre aimerait signer le joueur libre de tout contrat en 2021 avec seulement une indemnité de formation à régler. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain version Qatar fera un cadeau à l’un de ses grands ennemis sur le plan géopolitique. Il y a fort à parier que ce ne sera pas le cas, ce qui risque d’entraîner un certain nombre de tensions lors du prochain mercato…