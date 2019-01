PSG : Man Utd va mieux, Neymar est encore plus motivé pour les sortir !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Questionné sur le choc de Ligue des Champions à venir face à Manchester United, Neymar s'est montré impatient.

Il y a quelques semaines, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain était presque heureux de tomber sur Manchester United, plutôt que l'Atletico Madrid ou Tottenham. Sauf que depuis le départ de José Mourinho et l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjær le 19 décembre dernier, les Red Devils ne sont plus du tout les mêmes. Invaincu depuis le revers à Liverpool (1-3), le club mancunien reste sur six victoires de suite toutes compétitions confondues, dont un probant succès contre Tottenham en Premier League dimanche (1-0). De quoi faire trembler un peu les Parisiens ? Neymar, lui, n'a pas du tout froid aux yeux.

« On a deux matchs à jouer contre une grande équipe. On connaît les qualités de Manchester United. Leurs joueurs sont des compétiteurs. Ils ont changé de coach, donc la mentalité est différente. Ils sont en pleine mutation, mais on connaît leurs qualités. J’aime les gros matchs, c’est toujours un plaisir de les jouer. Je suis content d’affronter Manchester United », a lancé, sur beIN Sports, la star brésilienne, qui estime donc que le PSG a tout pour franchir cette première étape avant d'aller très loin en Coupe d'Europe. Cette saison, sous les ordres de Thomas Tuchel, Paris affiche en tout cas un visage plus séducteur, ce qui plaît à un Ney « très heureux » d'évoluer en numéro 10 avec « plus de liberté » et en étant « plus proche de ses attaquants ».