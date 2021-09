PSG – Man City : Donnarumma numéro 1, la bombe venue d’Italie !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Pour le plus gros match de ce début de saison du Paris Saint-Germain, contre Manchester City mardi au Parc des Princes, Mauricio Pochettino aurait décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma plutôt que Keylor Navas.

Depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a eu sa chance seulement deux fois. Contre Clermont (4-0), où on ne peut pas dire qu’il a eu beaucoup de travail. Et face à l’Olympique Lyonnais (2-1), où il a pris un but peut-être évitable s’il avait fermé son premier poteau. Mais le gardien italien n’a pas fait d’erreur flagrante. Mauricio Pochettino semble quand même lui faire confiance car selon les informations de Gianluca Di Marzio, confirmées par Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma sera titularisé pour le choc contre Manchester City mardi à 21h. Un autre gros match après celui contre l’OL où il serait préféré à son concurrent, Keylor Navas. Cette nouvelle devrait le rassurer sur la suite car il aurait déjà commencé à s’agacer à en croire la Gazzetta dello Sport. Sur le banc lors des deux derniers matchs du PSG, à Metz et contre Montpellier, l’ancien portier de l’AC Milan ferait la tête depuis quelques temps.

Pochettino botte en touche, le coach du PSG ne se mouille pas

Il faut dire que Gianluigi Donnarumma doit lutter pour une place de titulaire alors qu’il sort d’un été où il vient d’être élu meilleur joueur de l’Euro. Keylor Navas aurait l’appui d’une grande partie du vestiaire, notamment des Sud-Américains, qui le connaissent très bien. Mauricio Pochettino, lui, tâtonne. Il n’a pas l’air décidé mais il enverra un message fort au plus jeune des deux en le titularisant contre Manchester City. Forcément interrogé sur la question en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur argentin a botté en touche. « Je ne confirme rien, le 11 sera annoncé demain. Chacun est libre de donner son opinion », a déclaré Mauricio Pochettino. Une chose est sûre, celui qui défendra les buts du PSG mardi soir n’aura pas intérêt à se louper.