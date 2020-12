PSG : Maignan assume, il pourrait déloger Navas !

Dans : PSG.

Mike Maignan retrouvera dimanche soir son club formateur à l'occasion du choc de la 16e journée de Ligue 1.

Formé au PSG, Mike Maignan n'a jamais réellement la chance de s'imposer dans le club de la capitale. Parti au LOSC en 2015, le gardien s'éclate aujourd'hui et s'est imposé comme une référence à son poste en Ligue 1. Dimanche soir, il retrouvera son club formateur lors de l'affiche de la 16e journée de Ligue 1. Une rencontre qu'il aborde plein de confiance, avec l'ambition de retrouver la place de leader du championnat chipée par l'OL. Interrogé sur son niveau actuel et sur le PSG, il a répondu sans filtre dans un entretien accordé à La Voix du Nord.

« Aurais-je actuellement ma place au PSG ? Keylor Navas est un bon gardien, non (rires) ? Mais oui, je pense que j’y aurais ma place. Ce n’est pas de la prétention, c’est juste une réponse, car savoir si je serais titulaire aujourd’hui au PSG, ce n’est pas le genre de question que je me pose. Je suis très bien à Lille et je ne me fais pas de films sur moi en m’imaginant à Paris ou ailleurs. J’ai fait des choix de carrière, je les assume » a déclaré le joueur de 25 ans. Très attaché à la capitale, Mike Maignan aura très certainement à coeur de livrer une grosse performance. Privés de Neymar et peut-être de Kylian Mbappé, les Parisiens auront fort à faire pour prendre à défaut une défense lilloise qui n'a encaissé que 10 buts depuis le début de saison en championnat. Pour rappel, la dernière fois que le PSG s'était déplacé à Lille sans son Brésilien, le LOSC s'était imposé 5-1...