PSG : Paris sans Mbappé et Neymar, il redoute le drame !

Ce mercredi soir, le PSG sera privé de Neymar et de Kylian Mbappé pour le déplacement périlleux sur la pelouse de Leipzig.

Avec trois points à l’issue de la deuxième journée, le club de la capitale ne dispose pas d’un matelas très confortable. Un constat d’autant plus valable que Manchester United compte six points et que Leipzig est à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. En cas de défaite en Allemagne, la formation de Thomas Tuchel sera virtuellement éliminée, dans l’attente des matchs retours. La pression sera donc maximale sur le finaliste de la Ligue des Champions. Ainsi, dans les colonnes du Parisien, le consultant Mickaël Madar a fait part de son pessimisme. Et pour cause, l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain estime le champion de France en titre bien trop faible en l’absence de ses deux stars.

« Je ne vois pas comment Paris peut s'en sortir sans Neymar et Mbappé. Ce sont les deux joueurs sur lesquels tu comptes pour gagner, tout le temps. Ce n'est pas comme si le PSG était une équipe de possession qui s'appuyait sur une philosophie de jeu similaire quels que soient les joueurs. Ça joue souvent sans inspiration et ce sont tes individualités qui font gagner les matchs. Déjà que, quand les stars sont là, c'est compliqué, alors en leur absence, je suis sceptique, pessimiste même. Comment Paris ne pourrait pas être sous pression ? Compte tenu des absences, c'est un match compliqué qui l'attend. Bien que Leipzig semble aussi en difficulté, que le PSG l'ait battu au Final 8, je pense que leur jeu de transition peut faire mal. Surtout vu la façon dont ça défend ces derniers temps. Et si les Parisiens mettent Leipzig en confiance à domicile, ils sont dans la m… » a jugé le consultant de Canal Plus, véritablement inquiet pour le Paris Saint-Germain avant ce match très attendu sur la pelouse de Leipzig.