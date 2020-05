PSG : Madame Thiago Silva se mêle du mercato de Paris !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG à l’issue de la saison, Thiago Silva ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Capitaine historique du Paris Saint-Germain, Thiago Silva est dans le flou le plus total dans l'optique du prochain mercato. Dans un premier temps, le départ du Brésilien semblait acté mais avec la crise sanitaire, qui a frappé l'économie du football de plein fouet, il n'est pas certain que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi soient enclins à dépenser des sommes folles pour recruter un défenseur central cet été. Une chance pour Thiago Silva, qui pourrait bien prolonger son bail au PSG à la surprise générale, à l'instar d'un joueur tel qu'Edinson Cavani. Dans les colonnes du Parisien, la femme du défenseur brésilien a en tout cas clairement indiqué que l'ambition du couple était de poursuivre l'aventure au Paris SG au-delà de cette saison 2019-2020 très particulière.

« Paris est notre maison. On est devenus citoyens français, on aime ce pays et ses habitants pour de vrai. S'il restera au PSG? Pour le moment, on n'en sait rien. Tout est arrêté à cause du Covid-19. On ne sait même pas quand nous allons rentrer à Paris. Nous sommes dans l'ombre, comme tout le monde » a indiqué Isabelle Silva au sujet de l'avenir de l'ancien défenseur de l'AC Milan, avant de poursuivre. « Thiago est très attaché au PSG, aux supporters, à la France… Que l'aventure continue ou pas au PSG, il faudra qu'on rentre à Paris pour revoir nos amis. Mais pour nous, ce serait génial de continuer au PSG, on aime le club, la ville, la France. C'est ici que les enfants ont grandi, on aimerait poursuivre nos carrières à Paris ». Reste à voir ce que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo décideront à ce sujet, eux qui n’ont pas encore définitivement tranché la question de l’avenir de Thiago Silva.