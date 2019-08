PSG : Luka Jovic à Paris, Leonardo tente le coup !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Alors que l'on évoque un possible échange entre Keylor Navas et Alphonse Aréola, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pourraient bien en profiter pour faire d'autres emplettes. En effet, SoccerLink, généralement bien informé, affirme ce jeudi que Leonardo tente de négocier le prêt de Luka Jovic, l'avant-centre international serbe. Arrivé au Real Madrid lors de ce mercato 2019 moyennant 60ME en provenance de Francfort, Luka Jovic serait déjà blacklisté par Zinedine Zidane, l'entraîneur français des Merengue ayant fait comprendre à l'attaquant qu'il ne comptait pas réellement sur lui, alors que le Serbe a encore 6 ans de contrat à Madrid.

Selon le média spécialisé, le PSG pourrait être aidé par le fait que son directeur sportif brésilien a d'excellentes relations avec Fali Ramadani, le représentant de Luka Jovic. Bien évidemment, le cas Jovic pourrait être lié à d'éventuels renforts offensifs inclus dans la transaction entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain pour le transfert de Neymar. Mais c'est une autre histoire.