PSG : Luis Suarez à Paris, Neymar a pris un stop

A la veille du match entre Chelsea et l’Atlético de Madrid lundi, Thomas Tuchel a osé quelques révélations sur l’intérêt du PSG pour Luis Suarez.

L’ancien entraîneur de Paris n’a pas caché qu’il avait tenté de recruter l’international uruguayen dans la capitale tricolore. « Nous (le PSG) avons tenté notre chance mais il a préféré signer à l'Atletico de Madrid. Et il prouve encore une fois sa qualité depuis » a notamment déclaré le coach de Chelsea. Vraisemblablement, Thomas Tuchel n’était pas le seul à pousser en faveur d’une signature de Luis Suarez au PSG puisque Don Balon révèle que Neymar a également joué de son influence auprès de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi pour obtenir le renfort de l’Uruguayen, au moment où celui-ci a été jeté comme une vieille chaussette par le FC Barcelone.

Le média espagnol croit savoir que Luis Suarez et Neymar se sont entretenus à plusieurs reprises au sujet d’un transfert au Paris Saint-Germain. Mais tandis que l’Uruguayen n’était pas contre l’idée de rejoindre Neymar dans la capitale française, Leonardo est finalement intervenu pour mettre fin aux discussions. Que ce soit d’un point de vue financier et sportif, le Brésilien a préféré opter pour Moise Kean, prêté par Everton. Aujourd’hui, difficile d’affirmer que le choix de Leonardo est bon ou mauvais, dans la mesure où Luis Suarez est le meilleur buteur de la Liga avec l’Atlético de Madrid tandis qu’en parallèle, Moise Kean réalise la saison la plus aboutie de sa carrière sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Quoi qu’il en soit, il est très intéressant de voir que tous les vœux de Neymar ne s’exaucent pas comme par magie au PSG…