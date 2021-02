PSG : Il voulait Luis Suarez, Paris a raté la MSN

Dans : PSG.

Lors d'une conférence de presse, Thomas Tuchel a avoué avoir tenté de recruter Luis Suarez au PSG lors de l'été dernier.

Depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a parfaitement redressé la barre puisque les Londoniens n'ont pas perdu la moindre rencontre depuis sa nomination. Sous la houlette de l'ancien entraîneur parisien, les Blues ont retrouvé le top 5, à deux petites longueur de West Ham, 4e et donc virtuellement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. C'est justement en C1 que Thomas Tuchel s'apprête à affronter son défi le plus difficile depuis son arrivée : faire face à l'Atletico Madrid de Diego Simeone, leader de la Liga. Présent en conférence de presse à la veille du huitième de finale aller, l'entraîneur allemand a vanté les qualités de Luis Suarez, avouant même qu'il avait tenté de le recruter lorsqu'il était encore à Paris.

« C'est un attaquant-né et il a cette mentalité que seuls les attaquants peuvent avoir. Il a la volonté de montrer son intensité et de marquer. Il n'est jamais satisfait. Quel joueur! Il était possible qu'il soit sur le point de quitter Barcelone l'été dernier. Qui ne serait pas intéressé par l'idée de recruter l'un des meilleurs attaquants du monde et de l'histoire du football? Nous (le PSG) avons tenté notre chance mais il a préféré signer à l'Atletico de Madrid. Et il prouve encore une fois sa qualité depuis » a déclaré le coach des Blues. Lorsque l'on voit les performances XXL réalisées par l'Uruguayen cette saison du côté de Madrid, on ne peut que regretter qu'il n'ait pas rejoint Paris, d'autant plus qu'il y aurait retrouvé un certain Neymar avec qui il a brillé avec le Barça. Alors que le PSG courtise avec insistance Lionel Messi, nous ne sommes pas passé si loin de voir un remake de fameuse MSN qui a terrorisé toutes les défense d'Europe pendant trois saisons.