PSG : Luis Fernandez retourne sa veste sur ce flop si décrié

Dans : PSG.

Recruté pour 45 ME il y a un an et demi en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes a longtemps été catalogué comme un flop du mercato au PSG.

Mais cette saison, l’international argentin a prouvé lors de certains matchs qu’il avait le niveau pour évoluer au sein du milieu de terrain du Paris SG. Il était notamment titulaire pour le choc face au Borussia Dortmund en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, un match durant lequel il a été particulièrement performant. Petit à petit, Leandro Paredes parvient à faire changer d’avis les observateurs, initialement très sceptiques à son égard. C’est notamment le cas de Luis Fernandez, lequel a avoué dans L’Equipe qu’il s’était sans doute trompé au sujet de Leandro Paredes.

« J’ai été parmi ceux qui l’ont critiqué, mais aujourd’hui, et je connais bien les Argentins, on sent qu’il est de là-bas, il a du caractère, il montre qu’il est capable de mettre le pied. Il a montré qu’il pouvait avoir sa chance » a indiqué l’ancien directeur du centre de formation du Paris Saint-Germain, satisfait des progrès affichés par Leandro Paredes cette saison. Reste à voir si l’Argentin parviendra à s’imposer comme un titulaire indiscutable de Thomas Tuchel lorsque la saison reprendra. Avec les retours de blessure et les gros matchs à enchainer, l'ancien de la Roma devrait néanmoins avoir son mot à dire.