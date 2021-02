PSG : Luis Fernandez en mode rabat-joie, il faut oublier Messi

Dans : PSG.

Libre comme l’air au 30 juin prochain, Lionel Messi devrait prendre la décision de quitter le FC Barcelone.

Le flou enveloppe l’avenir du Ballon d’Or, dont le nom est régulièrement cité à Manchester City ainsi qu’au Paris Saint-Germain. De toute évidence, le vice-champion d’Angleterre et le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi sont les deux seules écuries européennes susceptibles d’accueillir Lionel Messi, dont le salaire colossal ne colle pas avec les moyens des autres clubs de la planète football. Sur un plan purement sportif, la venue de Lionel Messi pourrait toutefois poser de gros problèmes à Mauricio Pochettino selon Luis Fernandez. Dans une chronique vidéo publiée sur le site d’AS, l’ex-entraîneur du Paris SG ne s’est pas prononcé en faveur d’une signature de la légende du Barça au Paris Saint-Germain.

« On annonce Messi au PSG… Je ne sais pas car après tu aurais Messi, Icardi, Neymar, Sarabia, Di Maria et Mbappé dans la même équipe. Tu fais quoi ? Tu ne peux pas en faire jouer cinq dans la même équipe… Un entraîneur, ça réfléchit, ça regarde… Mbappé, on dit qu’il va partir au Real, on entend toutes les rumeurs depuis quelques temps et ça va durer pendant deux ou trois mois. Après, si tu me dis que Messi signe au PSG, évidemment ce serait magnifique car on a pris énormément de plaisir à le voir jouer ainsi que Cristiano Ronaldo. Ils sont moins bien qu’avant, mais c’est toujours un plaisir de les regarder » a lancé Luis Fernandez, loin d’être convaincu par le bienfait d’une signature de Lionel Messi au PSG. Evidemment, Paris recruterait l’un des plus grands joueurs de la planète. Mais le Ballon d’Or est sur le déclin, et contribuerait à créer un embouteillage gigantesque dans le secteur offensif du PSG aux yeux du consultant de BeInSports.