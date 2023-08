PSG ‍: Luis Enrique vire Neymar, Mbappé n'était pas seul

En partance pour Al-Hilal, Neymar n’entrait pas dans les plans du Paris Saint-Germain et de son entraîneur Luis Enrique. En réalité, le technicien aurait immédiatement poussé pour le départ du Brésilien qu’il n’appréciait pas particulièrement pendant leur passage commun au FC Barcelone.

Neymar vit ses dernières heures au Paris Saint-Germain. Ce lundi matin, le meneur de jeu a passé sa visite médicale dans la capitale en faveur d’Al-Hilal. Le Brésilien n’aura donc pas l’opportunité de travailler à nouveau sous les ordres de Luis Enrique. Ce dont l’entraîneur parisien ne se plaindra pas. Au contraire ! Le successeur de Christophe Galtier n’a effectivement rien fait pour le retenir. Avant le match de Ligue 1 contre le FC Lorient (0-0) samedi, le technicien avait invité les journalistes à bien observer ses choix pour comprendre son opinion sur Neymar.

🚨 MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NEYMAR APURADAS POR @vitorsergio! 🚨



- Luis Enrique chegou ao PSG disposto a não trabalhar com Neymar e também pediu a saída de Verrati, principal “parça” do brasileiro no PSG.



- Neymar foi informado da situação e começou a cogitar a saída. O desejo… pic.twitter.com/ZczsHGXLdr