PSG ‍: Luis Enrique tacle Kylian Mbappé avec classe

A dix jours de la finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan, Luis Enrique a tenu une conférence de presse. L'occasion pour lui de répondre aux questions des journalistes et d'adresser subtilement un tacle à Kylian Mbappé.

Cette saison fut la première du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé depuis 2017 et beaucoup craignaient que la troupe de Luis Enrique ne soit plus au niveau attendu. Plusieurs mois plus tard, toutes les données prouvent le contraire, tout comme la qualification avec brio pour la finale de la Ligue des champions. Interrogé au sujet de l'efficacité de son équipe lors de la conférence de presse prévue par le Media Day de l'UEFA, l'entraineur parisien s'est réjoui de disposer dans son effectif d'un grand nombre de joueurs décisifs.

« Ne pas dépendre d'un seul joueur »

« Nous avons marqué plus de buts que la saison dernière et plus de joueurs ont délivré des passes décisives. Nos chiffres sont exceptionnels. Pour permettre cela, il faut que nos joueurs donnent le ballon à celui qui est le mieux placé. Beaucoup de joueurs ont marqué ou délivré des passes et je suis très content de ne pas dépendre d'un seul joueur », a lancé Luis Enrique dans des propos repris par RMC Sport. La dernière phrase ne le cite pas explicitement, mais l'entraineur espagnol fait probablement référence à l'omnipotence de Kylian Mbappé lors des dernières saisons avant son départ au Real Madrid.

Relancé sur ce sujet, Luis Enrique a toutefois tenu à nuancer son propos en indiquant que la saison dernière, le Paris Saint-Germain était aussi une équipe. « L'année dernière aussi, nous étions une véritable équipe. J'avais dit que nous parviendrions à améliorer l'équipe, des joueurs sont arrivés, les chiffres disent que l'équipe est meilleure. Mais nous étions une équipe l'année dernière, sans aucun doute », a-t-il conclu à ce sujet. En tout cas, les statistiques prouvent clairement que chaque joueur parisien travaille au service du collectif, en faisant des efforts importants tout au long des matchs disputés.