PSG ‍: Luis Enrique sanctionné, la FIFA ne rigole pas

Par Corentin Facy

Luis Enrique s’est retrouvé au milieu d’une grosse embrouille au coup de sifflet final du match entre le PSG et Chelsea dimanche. Des échauffourées qui pourraient coûter cher à l’entraîneur espagnol.

Le Paris Saint-Germain est tombé de haut ce dimanche en s’inclinant lourdement 3-0 contre Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs. Une réelle déception pour les joueurs parisiens, qui rêvaient d’un doublé historique après avoir soulevé fin mai la Ligue des Champions. Au coup de sifflet final, les esprits se sont d’ailleurs échauffés entre plusieurs joueurs et Luis Enrique est entré dans la mêlée pour tenter de séparer tous les acteurs. L’entraîneur espagnol a perdu ses nerfs en agrippant l’attaquant brésilien Joao Pedro, lequel ne s’est pas fait prier pour en rajouter des caisses en se roulant par terre.

PSG : Luis Enrique accuse Enzo Maresca https://t.co/HJpmqa7wSF — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2025

« Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer » commentait Luis Enrique après le match. Même s’il a fait amende honorable, l’ex-entraîneur du FC Barcelone pourrait bien être rattrapé par la patrouille. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, Luis Enrique s’expose à une lourde sanction de la FIFA, pas du genre à blaguer avec ce genre d’incidents. Suspension, amende ou rappel à l’ordre, on ignore encore ce que risque vraiment Luis Enrique après les échauffourées à la fin de cette finale de Coupe du monde des clubs.

Luis Enrique s'expose à une lourde sanction

Mais à priori, l’entraîneur parisien ne passera pas à travers les gouttes et pourrait bien être rattrapé par la patrouille. Mundo Deportivo affirme de son côté qu'en plus d'une grosse amende, Luis Enrique risque au moins trois matchs de suspension. Nul doute que chez les dirigeants parisiens, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos en tête, on se précipitera pour défendre Luis Enrique et rappeler que l’intention du coach du PSG était avant tout de séparer les joueurs. Tandis que dans le même temps, Enzo Maresca a plutôt jeté de l’huile sur le feu comme l’a d’ailleurs souligné Luis Enrique en après-match. « Il y avait beaucoup de tension, de pression. J'ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d'autres le bousculer » regrettait le coach catalan à l’issue d’un match décidément très tendu, jusqu’au bout du bout.