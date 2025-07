PSG ‍: Luis Enrique accuse Enzo Maresca

Dans : PSG.

Le PSG s'est incliné face à Chelsea et a même connu un gros moment de tension au coup de sifflet final. Luis Enrique s'est expliqué sur son comportement très vindicatif.

Drôle de match vécu par le PSG ce dimanche soir face à Chelsea. Les Parisiens étaient habitués à assommer leurs adversaires par leur pressing intense, leurs contres fluides et leur réalisme devant le but. Rien n’a fonctionné et cela a débouché sur cette défaite impitoyable sur le score de 3-0. La fin de match a été tendue, avec des joueurs de Chelsea qui ont passé de longues minutes au sol, à chaque faute ou pour des crampes, sans compter les cheveux sauvagement attaqués de Marc Cucurella. Une belle confusion et même une petite échauffourée au coup de sifflet final, dans laquelle on a vu Luis Enrique perdre ses nerfs, et attraper Joao Pedro dans la mêlée, menant bien évidemment au passage au sol du joueur des Blues, qui s’est relevé en voyant que personne ne s’inquiétait pour lui.

Luis Enrique a vu Maresca bousculer des joueurs

Merci New York, merci les États-Unis. 🇺🇸 pic.twitter.com/MoLdKvr31g — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2025

A l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG est revenu sur cette épisode, au cours duquel il a assuré qu’il avait voulu empêcher que cela ne dégénère. Et sa nervosité s’explique aussi selon lui par le fait que le coach de Chelsea s’en donnait à coeur joie dans cette échauffourée, même si les images l'ont plutôt montré en train d'essayer de calmer ses joueurs. « A la fin du match, il y a eu une situation évitable. Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression. J'ai vu Maresca bousculer des joueurs, et d'autres le bousculer. Ce sont des situations que nous devrions tous éviter. J'ai donc séparé les joueurs », a livré un Luis Enrique qui a tout de même un peu perdu ses nerfs même si cela s’est rapidement terminé. Une frustration qu’il va falloir digérer désormais, pour repartir dans de bonnes conditions dès la reprise au début du mois d’août.